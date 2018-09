Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 settembre 2018 12.17 13 settembre 2018 - 12:17

Primo semestre in crescita per Avaloq, nonostante l'effetto BSI: il gruppo con sede a Freienbach (SZ) attivo nel settore del software bancario ha realizzato un fatturato di 273 milioni di franchi, l'8% in più dello stesso periodo del 2017.

In una conferenza telefonica odierna il responsabile delle finanze Dean Gluyas si è detto molto contento per il fatto che la società - presente anche a Bioggio (TI) - sia riuscita a compensare gli introiti che venivano realizzati grazie alla banca luganese BSI, nel frattempo rilevata da EFG.

L'utile operativo a livello Ebitda è rimasto stabile a 36 milioni, nonostante un cambiamento del portafoglio di prodotti, ha spiegato Gluyas. Il relativo margine si è ridotto al 13,2% (-1,1 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line