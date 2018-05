Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

30 maggio 2018 10.45

Basta con l'immobilismo, la Svizzera deve muoversi: se vuole salvaguardare il proprio benessere il paese deve modellare nuovi scenari per il futuro, analizzando i rischi ma anche le opportunità, avviando riforme interne e ripensando ai rapporti con l'Europa.

È la tesi di fondo del "Libro bianco Svizzera: il futuro in sei bozze" pubblicato oggi da Avenir Suisse, il laboratorio di idee del mondo economico elvetico.

L'immobilismo decisionale riscontrato sinora nei tentativi di plasmare il futuro riflette una forte spaccatura all'interno della società, afferma Avenir Suisse in un comunicato. Lo status quo non potrà essere garantito in eterno, né nei rapporti interni, né in quelli con l'estero: se vuole prepararsi ad affrontare il futuro, la nazione deve lanciare al più presto una discussione imparziale sulla via economica e politica da seguire per i prossimi decenni.

