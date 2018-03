Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

24 maggio 2013 11.24

Il virus dell'influenza aviaria del ceppo H7N9 può essere trasmesso non solo attraverso uno stretto contatto con i volatili ma anche per via aerea, anche se in questo caso la forza del contagio sarebbe minore. È quanto afferma un gruppo di ricercatori dell'Università di Hong Kong.

Non solo: "abbiamo scoperto - ha spiegato Maria Zhu Huachen, professore presso la scuola di Sanità pubblica della Università di Hong Kong - che il virus può infettare i maiali, cosa che non era nota".

Zhu ha aggiunto che anche se non vi è nessuna prova di trasmissibilità del virus da uomo a uomo, il loro studio ha evidenziato che l'H7N9 è contagioso e trasmissibile nei mammiferi.

Secondo quanto riferisce il South China Morning Post, anche se di recente il virus sembra essere stato messo sotto controllo (non sono stati registrati nuovi casi sin dallo scorso 8 maggio), i ricercatori hanno esortato le autorità a mantenere una stretta sorveglianza, che dovrebbe includere non solo il pollame, ma anche gli esseri umani e i maiali.

Finora si sono verificati 131 casi di infezione umana confermati, con 36 morti.

