La qualità e l'efficienza dell'aviazione civile svizzera si mantiene a un elevato livello nel confronto internazionale: è quanto emerge dal terzo monitoraggio della competitività dell'aviazione elvetica.

Il settore deve tuttavia affrontare i crescenti problemi di capacità negli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

Lo studio, realizzato dalla ditta di Monaco di Baviera Intraplan Consulting, conferma le conclusioni del 2012 e 2015.

Stando agli esiti del monitoraggio, la tendenza alla crescita continuerà anche se le limitate capacità degli aeroporti di Zurigo e Ginevra hanno un effetto frenante.

La situazione è diversa nel settore del trasporto aereo di merci, precisa l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) in una nota. A causa delle restrizioni imposte ai voli notturni, la quota delle esportazioni di merci per via aerea è notevolmente inferiore rispetto a quella dei Paesi limitrofi. Grazie alla buona rete di collegamenti internazionali, l'aviazione commerciale svizzera è tuttora ben sviluppata, anche se le attuali capacità degli aeroporti di Zurigo e Ginevra sono limitate per questo tipo di voli.

Neuer Inhalt Horizontal Line