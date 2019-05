Anche dopo l'approvazione della RFFA, l'AVS resta un "cantiere urgente", secondo l'Unione svizzera degli imprenditori (USI).

Donne in pensione a 65 anni, aumento dell'IVA di 0,3 punti percentuali e incentivi per prolungare l'attività lavorativa sono le misure che l'organizzazione padronale chiede di realizzare entro il 2025.

I responsabili dell'USI hanno presentato oggi le loro proposte di riforma dell'Assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) in una conferenza stampa a Zurigo. In una nota, l'organizzazione padronale sottolinea l'urgenza di intervenire con "misure strutturali" per sgravare l'AVS dalla "gigantesca esplosione dei costi" legata al pensionamento della generazione dei "babyboomers".

Gli imprenditori puntano in particolare su un mix equilibrato di entrate supplementari e risparmi. Per il momento escludono un aumento generale dell'età di riferimento per la pensione, perché si tratta di un "tema ancora sensibile in Svizzera".

