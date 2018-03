Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

AXA Winterthur ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto di 880 milioni di franchi, il 9,9% in più dell'anno precedente. I premi lordi sono tuttavia diminuiti dell'1,3% a 10,89 miliardi.

L'utile lordo è salito dell'8,4% a 899 milioni, trainato dal risultato attuariale molto buono e dal solido risultato degli investimenti, indica l'assicuratore in una nota odierna.

Nel settore Non vita (danni e infortuni) i premi lordi sono aumentati dell'1,5% a 3,42 milioni di franchi. Il rapporto tra i costi dei sinistri e altre spese rispetto ai premi (combined ratio) è rimasta invariato all'86,2% nonostante i danni dovuti alle grandinate e al maltempo dell'estate scorsa, che hanno inciso sui risultati per circa 100 milioni di franchi. Il portafoglio di assicurazioni mobilia domestica e veicoli a motore è salito di 9'459 polizze, ma non è stato possibile eguagliare i risultati estremamente positivi del 2016, per cui risulta una diminuzione del 35,3% dei nuovi contratti.

Nel segmento Vita collettiva (previdenza professionale) i premi lordi sono scesi del 2,6% a 6,52 miliardi, diminuzione riconducibile a una politica di sottoscrizione volutamente più selettiva nell'assicurazione completa, spiega AXA Winterthur. I nuovi affari hanno subito un calo del 9,6%. Nel settore Vita individuale la flessione dei premi è stata del 2,4%, a 963 milioni di franchi. I nuovi affari hanno accusato una contrazione del 17,8%, soprattutto a causa del calo dei premi unici (-5,1%).

Citato nella nota, il presidente della direzione Fabrizio Petrillo afferma che "AXA Winterthur ha conseguito nel proprio core business un risultato estremamente solido. Sono particolarmente soddisfatto della crescita nei rami danni e infortuni e del debutto coronato da successo nel segmento Prevenzione e promozione della salute", che dal suo lancio in luglio fino a fine dicembre ha già permesso di concludere circa 11'000 contratti. La maggior parte di essi ha comunque decorrenza a partire dal 2018 e non ha quindi avuto effetti sui risultati dell'esercizio passato.

