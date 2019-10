Il presidente del consiglio di amministrazione (Cda) di UBS Axel Weber critica la Banca centrale europea (Bce) e in particolare la decisione del presidente uscente Mario Draghi di allentare ulteriormente la politica monetaria.

"Ho trovato questa mossa della Bce prematura e inappropriata", afferma il manager tedesco - uno dei più pagati della storia in Svizzera per la funzione che ricopre - in un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung. Secondo l'ex numero uno della Bundesbank Draghi avrebbe fatto meglio a lasciare questa decisione al suo successore, Christine Lagarde. "Ora lei ha le mani legate".

Per Weber le banche centrali non dovrebbero essere utilizzate come agenti di correzione di decisioni errate da parte degli investitori o come "officina di riparazione" per politiche sbagliate. L'Europa ha urgente bisogno di una politica strutturale e aziendale favorevole alla crescita, sostiene il 62enne. È necessario che il continente si orienti strutturalmente alle tendenze del futuro. "Ma questo non sta accadendo".

