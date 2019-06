Il gruppo energetico Axpo ha realizzato nel primo semestre dell'esercizio 2018-2019 un fatturato di 2,55 miliardi di franchi, in leggero aumento rispetto ai 2,53 miliardi di dodici mesi prima, e un utile netto salito a 435 milioni dai 196 dell'anno precedente.

Il risultato operativo al lordo di interessi e imposte (EBIT) è cresciuto a 403 milioni con un incremento del 55,4%, scrive in un comunicato il gruppo con sede a Baden (AG), affermando che la prestazione riflette una forte produzione di energia elettrica all'estero e una rigorosa gestione dei costi.

Axpo riferisce inoltre che sta operando per rafforzare il suo impegno a favore delle energie rinnovabili con la prevista acquisizione dello specialista francese del fotovoltaico Urbasolar. La buona performance semestrale "conferma la strategia di crescita, ottimizzazione e diversificazione di Axpo", ha commentato Andrew Walo, CEO di Axpo, citato nel comunicato stampa.

Il basso livello dei prezzi dell'elettricità, secondo le previsioni, continuerà a pesare sull'esercizio in corso per 150 milioni di franchi. Il gruppo si aspetta quindi una seconda metà dell'anno difficile a livello operativo. Conta comunque di trarre beneficio dalle tariffe in rialzo in Europa a partire dall'esercizio 2019-2020.

