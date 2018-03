Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 9.55 20 febbraio 2018 - 09:55

Una compagnia australiana potrà aiutare la Nasa a estrarre acqua su Marte, dopo aver raggiunto un accordo con l'agenzia spaziale per sviluppare e costruire uno speciale veicolo Mars Rover.

La Gilmour Space Technologies, di base a Pimpama nella Gold Coast del Queensland, è la prima impresa privata in Australia a firmare un accordo spaziale con la Nasa.

Il veicolo robotico avrà il compito estrarre idrogeno dal Regolith, il suolo di Marte, e ricavarne acqua. Il progetto aveva attirato l'attenzione dell'agenzia spaziale dopo aver vinto il primo premio in un concorso "Designing for the Future" negli Stati Uniti. La compagnia ha già costruito un prototipo in partnership con studenti universitari a Singapore, dove la Gilmour Space Technologies ha una base.

Una volta costruito il rover sarà sottoposto a test nel Kennedy Space Centre della Nasa in Florida, dove è stato riprodotto un ambiente marziano. L'accordo prevede di estendere la collaborazione ad altre attività in aree comprendenti trasporto spaziale, propulsione, sostenibilità e sistemi di supporto vitale.

Il fondatore della compagnia, l'ex banchiere Adam Gilmour, ha detto al Sydney Morning Herald di aver avuto colloqui con dirigenti della Nasa già nel 2016, quando l'agenzia spaziale si è interessata per la prima volta alle attività della sua compagnia in Australia. La Gilmour Space Technologies ha in programma il primo lancio di razzo commerciale sub-orbitale a un'altitudine di 150 km nel primo trimestre del 2019, ha aggiunto Gilmour.

