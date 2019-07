In Ticino solo il 51% degli impieghi liberi è oggetto di un un annuncio, a fronte di una quota del 78% in Svizzera (foto simbolica d'archivio).

Le aziende continuano ad essere alla ricerca di personale, ma nel contempo vi sono segnali di rallentamento nei comparti più esposti alla congiuntura.

È questa la fotografia del mercato del lavoro scattata dallo specialista del lavoro interinale Adecco in collaborazione con l'Università di Zurigo.

Nel secondo trimestre gli annunci di posti vacanti sono saliti del 9% su base annua. I dati raccolti nell'ambito dell'Adecco Group Swiss Job Market Index mostrano che la crescita ha interessato tutte le regioni. La zona più dinamica (+23%) è la Svizzera orientale (TG, SG, AI, AR, GR, GL), che conferma una tendenza rilevata sin dal 2016. Al secondo posto si inserisce l'Espace Mittelland (FR, NE, JU, BE), con un +13%. Seguono Svizzera centrale (ZG, SZ UR, NW, OW, LU, +8%), Zurigo (ZH, SH, +7%), Svizzera nord occidentale (BS, BL, SO, AG, +6%) e regione del Lemano (GE, VD, VS, +4%).

Il Ticino non è stato considerato in questa classifica. Adecco mette però ugualmente in risalto una particolarità del cantone sudalpino: fra Airolo e Chiasso le aziende che hanno posti vacanti sono solo il 2% del totale, contro il 15% di media nazionale. E solo il 51% degli impieghi liberi è oggetto di un un annuncio, a fronte di una quota del 78% in Svizzera.

