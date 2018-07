Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

08 luglio 2018

Vi sono anche aziende svizzere fra i circa 2000 obiettivi sorvegliati dal BND, i servizi segreti tedeschi, in Austria a partire dal 1999. L'indiscrezione arriva oggi dalle pagine del "SonntagsBlick".

Circa tre settimane fa Vienna aveva preteso spiegazioni dalla Germania in merito allo spionaggio condotto per anni in territorio austriaco. Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) ha confermato alla Keystone-ATS di essere a conoscenza dei fatti, ma non intende prendere posizione su casi concreti né commentare ulteriormente.

Stando alle ricerche del "SonntagsBlick", l'intelligence della Germania vigilava su più di una dozzina di filiali in Austria di società elvetiche. Fra quelle menzionate dal domenicale vi sono Sandoz, la divisione generici del colosso farmaceutico basilese Novartis, il gruppo renano attivo nei trasporti e nella logistica Panalpina, il fabbricante zurighese di apparecchi per l'analisi di laboratorio Tecan e Bossard, azienda con sede a Zugo specializzata nelle tecniche di assemblaggio industriale. Lo spionaggio sarebbe durato almeno fino al 2006 e avrebbe toccato dati relativi a telefonate e a e-mail.

