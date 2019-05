Le aziende svizzere si confrontano con una situazione meno rosea: l'indicatore sulla situazione degli affari calcolato dal Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF) è sceso in aprile a 26,63 punti, 0,68 punti meno di marzo.

Si tratta della quinta flessione mensile consecutiva, sottolineano gli esperti zurighesi in un comunicato odierno. L'indicatore - frutto delle informazioni raccolte nell'ambito di un sondaggio condotto fra 4500 imprese - è tornato ai livelli di fine 2017. Le aspettative delle aziende per i successivi sei mesi non sono però peggiorate: rimangono moderatamente positive.

Tutti i settori economici - a parte quelli della costruzione e della progettazione - dall'inizio dell'anno hanno difficoltà a mantenere il loro livello di affari. Nell'industria manifatturiera la domanda e lo sfruttamento degli impianti stanno calando: vengono in particolare a mancare gli impulsi provenienti dall'estero. Nel commercio al dettaglio la situazione degli affari in aprile è però migliorata dopo quattro mesi negativi. Anche nel ramo della finanza vi è stata un'inversione di tendenza.

