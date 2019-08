Nell'assicurazione Vita Bâloise ha approfittato del ritiro della concorrente Axa dal segmento dell'assicurazione completa per le aziende nell'ambito della previdenza professionale.

Bâloise ha chiuso il primo semestre con un utile netto in forte crescita rispetto a un anno prima: +46,5% a 395 milioni di franchi. Ciò grazie all'assenza di grandi danni e a un effetto fiscale positivo, senza il quale il risultato sarebbe sceso dello 0,9%.

In luglio il gruppo assicurativo aveva "avvertito" che l'utile avrebbe chiaramente superato i 300 milioni di franchi. Il giro d'affari, indica una nota diffusa oggi, si è attestato a 6,01 miliardi (+10%).

Nell'assicurazione Vita i premi lordi sono saliti del 30,4% a 2,87 miliardi, grazie soprattutto al ritiro della concorrente Axa dal segmento dell'assicurazione completa per le aziende nell'ambito della previdenza professionale. L'utile operativo EBIT è invece sceso da 193,6 a 106,3 milioni in seguito a un rafforzamento delle riserve a causa dei bassi tassi d'interesse.

Nell'assicurazione Non vita i premi lordi sono saliti dello 0,1% a 2,26 miliardi, con l'EBIT che si è normalizzato rispetto alla prima metà del 2018, caratterizzata da effetti unici, passando da 145,1 a 226,1 milioni. La combined ratio, ossia il rapporto tra danni e costi, è migliorato di 6,7 punti percentuali all'87,4%.

Le cifre superano le attese degli analisti contattati dall'agenzia AWP, i quali avevano previsto in media un utile netto di 362 milioni e una combined ratio del 92,4%. L'EBIT era atteso a 201 milioni nel settore Non vita e a 177 milioni in quello Vita.

Da parte sua la filiale Baloise Bank Soba ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 12,6 milioni di franchi, l'8,5% in meno di un anno prima, caratterizzato tuttavia da effetti unici.

