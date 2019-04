Bâloise rafforza la sua presenza in Belgio (foto d'archivio)

L'assicuratore elvetico Bâloise si espande in Belgio e acquista la compagnia assicurativa Fidea. Con questa operazione, il gruppo renano rafforza la sua posizione sul mercato vita e non vita nel Paese, ramo in cui si avvicina ora alla top 4 con una quota dell'8,5%.

Il costo della transazione, che dovrebbe essere finalizzata nel secondo semestre, si aggira attorno ai 480 milioni di euro (circa 543 milioni di franchi), indica il gruppo in una nota odierna, precisando che la quota del segmento vita in Belgio raggiunge ora il 4,2%.

Bâloise ha acquisito Fidea dal proprietario cinese Anbang Insurance Group. Lo scorso anno la compagnia assicurativa belga aveva registrato un volume premi pari a 351,6 milioni di franchi, secondo le cifre provvisorie, di cui due terzi nel segmento non-vita.

Il gruppo basilese, presente in Belgio con il marchio "Bâloise Insurance", ha generato nel 2018 un fatturato di 1,7 miliardi di franchi e un EBIT pari a 199 milioni di franchi.

Dopo l'integrazione di Fidea, l'assicuratore elvetico avrà un effettivo di 1600 dipendenti, 360 dei quali della compagnia belga.

