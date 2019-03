Un intero reparto in stato interessante

Un piccolo baby boom riguarderà a breve il Maine Medical Center di Portland, negli Usa: sono infatti ben nove le infermiere del reparto di maternità incinte nello stesso momento. Per tutte, il termine della gravidanza è previsto tra aprile e luglio.

A raccontare la storia online è la Cnn. Anche l'ospedale si è congratulato con le infermiere sui social network, rispondendo anche alle preoccupazioni di alcune persone riguardo il fatto che non ci sia abbastanza personale in estate e spiegando di avere un piano per garantire l'operatività della struttura.

Le infermiere evidenziano a Wmtw, affiliata della Cnn, di essersi sostenute a vicenda fin dall'inizio e sottolineano che continueranno a farlo fino a quando non partoriranno tutte.

