Nove minorenni sono stati arrestati e 5 maggiorenni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di rapina aggravata e lesioni nell'ambito di un'indagine su una ventina di episodi avvenuti tra giugno 2017 e aprile 2018 nella zona dell'Arco della Pace a Milano.

Nella presunta baby gang composta da ragazzi tra i 15 e i 22 anni ci sono anche tre ragazze che secondo le indagini in più occasioni hanno avvicinato le giovani vittime con la scusa di chiedere una sigaretta per poi dare il via al pestaggio con i propri complici.

"Nonostante l'età, si sono dimostrati capaci di agire con un'efferatezza sprezzante di ogni legalità e di qualsiasi rispetto per le vittime" nei cui confronti si sono comportati "con una tale violenza da denotare grande pericolosità sociale", scrive il gip dei minori di Milano parlando di modalità da "branco".

