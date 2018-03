Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 marzo 2018

È proseguita anche nel 2017 la crescita di Bachem, malgrado l'effetto sfavorevole dei cambi. Il gruppo biochimico basilese ha realizzato un fatturato record mentre l'utile netto è progredito dell'1,4% in un anno a 41,8 milioni di franchi.

L'utile operativo prima della deduzione di interessi e imposte (EBIT) è salito a un ritmo più sostenuto: +12,3% a 50,6 milioni di franchi, precisa l'impresa con sede a Bubendorf (BL). Il margine corrispondente è migliorato passando da 19,1 a 19,3%.

Quanto all'esercizio in corso Bachem intende rafforzare la sua presenza sul mercato dei peptidi, in particolare negli USA. L'impresa prevede anche di insediarsi in Giappone per beneficiare al meglio della dinamica di crescita in Asia. Per i prossimi anni, Bachem anticipa una progressione media dei redditi fra il 6 e 10%. L'impresa di Bubendorf precisa che intende porre l'accento sul miglioramento della redditività e non unicamente sulla crescita delle vendite.

