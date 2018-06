Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 giugno 2018 15.28 27 giugno 2018 - 15:28

L'azienda BACOL richiama a titolo preventivo diversi set per scalatori SKYLOTEC dotati di moschettoni SKYSAFE. I valori di rottura risultano imprecisi e pertanto sussiste un rischio di infortunio.

I moschettoni eventualmente non conformi saranno verificati gratuitamente e se necessario sostituiti, indica una nota odierna dell'Ufficio federale del consumo.

Il richiamo riguarda i seguenti sei set:

- RIDER 3.0 / numero di articolo L-0672

- RIDER 3.0 / numero di articolo L-0612

- SKYRIDER / numero di articolo L-0039

- SKYSAFE / numero di articolo L-0056

- SKYSAFE II / numero di articolo L-0156

- SKYSAFE III / numero di articolo L-0673

I clienti in possesso di uno di questi prodotti sono pregati di non utilizzarli più e di contattare BACOL per concordare la procedura di restituzione.

Neuer Inhalt Horizontal Line