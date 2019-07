Fingeva di provare un grande amore per una donna, ma in realtà era interessato solo ai suoi soldi

Fingeva di provare un grande amore per una donna della regione di Baden (AG), ma in realtà era interessato solo ai suoi soldi. I due si sono conosciuti su un sito di incontri e la donna ha finito col versare nel giro di un mese 160'000 franchi su un conto in Turchia.

In una nota la polizia cantonale argoviese indica di avere avviato indagini per cercare di risalire all'ignoto autore del raggiro.

