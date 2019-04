In Bahrein 138 persone sono state condannate per terrorismo, avendo preso parte a un gruppo con legami con le Guardie Rivoluzionarie iraniane. Tra le pene, oltre alla revoca della cittadinanza bahreinita, la reclusione da un minimo di tre anni all'ergastolo.

Le autorità bahreinite hanno condannato 138 persone per terrorismo, per aver formato quello che è stato definito come l'Hezbollah del Bahrein. Lo riporta Al Arabiya.

"L'ufficio del Pubblico ministero ha ricevuto un rapporto dalla Direzione Generale per le Inchieste Criminali per la creazione di una cellula terroristica all'interno del regno del Bahrein da parte di leader del regime iraniano che hanno dato ordine a membri delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane di fornire supporto logistico a terroristi per formare un gruppo chiamato Hezbollah Bahreinita", viene riportato in un comunicato del Pubblico ministero bahreinita.

Tra le condanne per aver preso parte a un gruppo terroristico con legami con le Guardie Rivoluzionarie iraniane vi sono state anche la revoca della cittadinanza bahreinita e la reclusione da un minimo di tre anni all'ergastolo.

