La commissione di esperti incaricata dal Consiglio federale di riesaminare la storia degli internamenti amministrativi coatti disposti prima del 1981 ha pubblicato oggi il primo volume frutto dei suoi lavori.

Ne seguiranno altri nove fino a settembre, quando uscirà il "rapporto di sintesi" con le raccomandazioni al governo.

La Commissione ha concentrato la sua attenzione sulle cosiddette "misure coercitive a scopo assistenziale" disposte tra il 1930 e il 1981. In quegli anni decine di migliaia di bambini e adolescenti furono collocati d'autorità in aziende artigianali o agricole, dove erano considerati manodopera a basso costo, in istituti severamente gestiti o addirittura in penitenziari, talvolta senza decisione giudiziaria. In questi istituti "hanno patito violenze fisiche e psichiche, sfruttamenti, maltrattamenti e abusi sessuali allora separati dai loro genitori e dei fratelli", secondo la descrizione dell'Ufficio federale di giustizia.

Queste persone "non erano internate per aver commesso un delitto, ma perché le loro azioni e il loro modo di vita non erano conformi alle norme sociali dell'epoca dal punto di vista delle autorità". Le donne "dissolute" prese di mira potevano vedersi costrette ad abortire, a farsi sterilizzare o a dare in adozione il proprio figlio o figli.

Il primo tomo pubblicato dalla commissione è intitolato "Volti dell'internamento amministrativo" e presenta 60 ritratti di vittime.

https://www.uek-administrative-versorgungen.ch/pagina-iniziale

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?