L'istituto luganese Banca Arner e quello ginevrino GS Banque hanno finalizzato la loro fusione e hanno battezzato la nuova entità One Swiss Bank.

"È essenziale ripensare il modello di banca privata per restare all'altezza delle aspettative dei clienti", ha indicato in un comunicato odierno il CEO di One Swiss Bank Grégoire Pennone, aggiungendo che "questa nuova identità costituisce la prima tappa di un grande processo di rifondazione".

Il nuovo marchio ruoterà attorno a tre principali attività: la gestione del patrimonio (Wealth Management), degli attivi (Asset Management) e i servizi di gestione degli attivi (Asset Services) dedicati agli intermediari finanziari.

Banca Arner e GS Banque avevano annunciato la fusione in gennaio. La nuova entità dispone di fondi propri e averi in gestione per rispettivamente 30 milioni e 2 miliardi di franchi.

