Banca Cler aumenta lievemente l'utile semestrale, nonostante un contesto economico impegnativo: l'istituto un tempo conosciuto come Banca Coop ha conseguito nei primi sei mesi un risultato netto positivo pari 20 milioni di franchi, in progressione annua dello 0,2%.

In seguito alla riduzione dei margini e al rafforzamento della prevenzione dei rischi, il risultato netto da operazioni su interessi è sceso a 84 milioni (-3,4%), indica la società in un comunicato odierno. Il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizio è per contro rimasto stabile a 28 milioni. Alla luce di entrate più basse derivanti da operazioni in divise, il risultato da attività di negoziazione è sceso a 4,8 milioni (-0,7 milioni).

Complessivamente i ricavi d'esercizio hanno subito un calo del 4,2%, scendendo a 118 milioni di franchi. I costi d'esercizio sono restati fermi a 87 milioni. A fine giugno la somma di bilancio della banca Cler era di 18,4 miliardi di franchi, contro i 17,9 miliardi di fine dicembre. I prestiti ipotecari hanno raggiungo un nuovo record a 15,5 miliardi, malgrado l'istituto affermi di perseguire una politica prudente nella concessioni dei crediti.

