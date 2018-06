Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 giugno 2018 10.41 20 giugno 2018 - 10:41

"Il protezionismo è un gioco pericoloso per tutti": lo ha detto il governatore della Banca di Francia, François Villeroy de Galhau, intervistato da France Inter.

"Se fosse da solo dinanzi a questo braccio di ferro tra America e Cina, ognuno dei nostri Paesi europei, verrebbe spazzato via. Quindi bisogna fare squadra", ha avvertito aggiungendo: "oggi siamo un mondo pericoloso non solo per l'Europa ma per tutti. Se il protezionismo continua a progredire sarà un gioco perdente per tutti, a cominciare dagli stessi Usa.

