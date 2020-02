La Banca Linth, istituto regionale sangallese controllato dalla Liechtensteinische Landesbank (LLB), ha archiviato il 2019 con numeri in chiaroscuro. L'utile è salito del 4,5% a 26,1 milioni di franchi, ma il risultato operativo è diminuito del 3,1% a 34,9 milioni.

Nel settore delle operazioni su interesse, l'istituto finanziario della Svizzera orientale ha registrato ricavi in contrazione del 4,7% a 68,1 milioni, si legge in una nota diffusa oggi.

Il risultato degli affari in commissione e da prestazioni di servizi è progredito del 6,5% a 20,7 milioni. Le operazioni di negoziazione sono invece scese del 2,7% a 6,9 milioni, viene precisato nel comunicato.

Il consiglio d'amministrazione della banca propone un dividendo in aumento a 10 franchi (+1 franco). Per l'anno in corso, i vertici dell'istituto sono ottimisti, ritenendosi posizionati "al meglio" per ottenere un esercizio "solido".

