Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 7.45 21 febbraio 2018 - 07:45

Buoni risultati lo scorso anno per la banca Linth: l'istituto regionale sangallese controllato dalla Liechtensteinische Landesbank (LLB) ha realizzato un utile di 22,6 milioni di franchi, in crescita del 12,7% rispetto all'anno precedente.

Il risultato operativo è aumentato del 32% a 27,9 milioni di franchi, ha indicato la banca in una nota odierna. Gli averi in gestione sono saliti del 2,6%, superando per la prima volta la soglia dei 7 miliardi di franchi (7,02 mia).

Neuer Inhalt Horizontal Line