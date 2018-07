Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 8.32 13 luglio 2018 - 08:32

Banca Migros: utili e ricavi in aumento

Buoni affari nel primo semestre per Banca Migros: l'istituto ha generato ricavi per 314 milioni di franchi, il 7% in più dello stesso periodo del 2017. Sia il risultato d'esercizio che l'utile netto sono aumentati dell'8%, rispettivamente a 152 e a 121 milioni.

"La Banca Migros ha continuato a crescere", sintetizzano i vertici in un comunicato odierno. Ancora una volta i mandati di gestione patrimoniale hanno evidenziato un notevole incremento: +26%, dopo aver già registrato un +18% nell'intero anno di esercizio 2017.

L'ammontare dei fondi della clientela iscritti a bilancio ha raggiunto 34 miliardi (+0,1%). I crediti ipotecari sono saliti del 2% a 36 miliardi: la banca sottolinea di aver comunque mantenuto invariata la sua politica dei rischi improntata alla cautela.

Fondato nel 1958 dal pioniere di Migros Gottlieb Duttweiler, l'istituto conta 67 succursali in Svizzera.

