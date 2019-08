Utili in calo per il gruppo bancario Mirabaud

Il gruppo bancario privato ginevrino Mirabaud ha subito una battuta d'arresto nella prima metà del 2019. Ricavi e utile netto sono risultati inferiori a quelli registrati nella prima metà dell'anno scorso.

I ricavi sono scesi del 5,4%, attestandosi a 164,6 milioni. I costi hanno fatto segnare solo un lieve aumento (a 134,9 milioni), mentre l'utile netto è diminuito del 12,7% a 26,1 milioni.

Il risultato da operazioni in commissione e da prestazioni di servizi è calato da un anno all'altro dell'11% a 119,7 milioni e il trend è stato negativo anche per le operazioni su interesse (-15,4% a 14,3 milioni). I proventi da operazioni di negoziazione sono invece aumentati del 24,2% a 22,6 milioni. Dati positivi anche per i fondi amministrati, cresciuti del 5,3% a 34,0 miliardi.

"Questi risultati sono in linea con le nostre aspettative", ha fatto sapere il numero uno del gruppo Yves Mirabaud, citato in un comunicato. La quota di fondi propri Tier 1, principale indicatore di solidità patrimoniale, è rimasto stabile dall'inizio dell'anno, fissandosi a fine giugno al 20,4%, mentre la somma di bilancio è aumentata dell'1,4% a 4,15 miliardi.

Il Gruppo Mirabaud, che festeggia quest'anno il suo 200° anniversario, sta espandendo le proprie attività con nuove sedi in Brasile e Uruguay, e prossimamente ad Abu Dhabi. Per l'insieme dell'esercizio la banca non ha fornito previsioni dettagliate.

Neuer Inhalt Horizontal Line