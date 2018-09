Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

14 settembre 2018

Nuova sconfitta per la banca privata basilese J. Safra Sarasin, condannata lo scorso anno in Germania a versare risarcimenti per 45 milioni di euro all'imprenditore tedesco Erwin Müller, proprietario delle drogherie che portano il suo nome, attive anche in Svizzera.

Un tribunale di Stoccarda ha infatti respinto un ricorso dell'istituto finanziario, dopo che il Landgericht di Ulm (Baden-Württemberg) aveva stabilito che il miliardario tedesco era stato oggetto di una consulenza sbagliata.

A Müller era in particolare stato detto che gli investimenti proposti dalla banca erano protetti, cosa poi risultata non vera. L'imprenditore aveva perso tutto il capitale investito e anche in seconda istanza i giudici sono giunti alla conclusione che Müller ha diritto a risarcimenti per 45 milioni di euro.

I fatti risalgono al periodo in cui Sarasin era controllata dal gruppo olandese Rabobank. La banca con sede a Basilea, secondo il tribunale di Stoccarda, è venuta meno ai suoi doveri e non ha informato a sufficienza Müller sui rischi legati all'acquisto di una partecipazione in un fondo del Lussembugo. La sentenza può ancora essere impugnata.

