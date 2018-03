Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 22 aprile 2013 12.33 22 aprile 2013 - 12:33

Gli attivi gestiti dalla banca Syz sono saliti a 25 miliardi di franchi nel 2012, segnando un incremento del 18%. Lo ha comunicato oggi il gruppo ginevrino, osservando che l'aumento di 3,9 miliardi è frutto della nuova raccolta netta (2,2 miliardi) e delle buone performance di gestione.

La progressione si registra tanto per l'attività di banca privata, quanto per la gestione istituzionale e i fondi di investimento, si legge in una nota della banca.

I ricavi consolidati sono invece rimasti stabili a 185,7 milioni nel 2012 (186 nel 2011), mentre le spese sono diminuite dell'1,7%. Il risultato lordo consolidato è aumentato del 10,5% a 25,9 milioni di franchi. L'utile netto dopo deduzione della quota degli interessi minoritari ammonta a 12,6 milioni (12,4 nel 2011).

Nonostante la crescita economica nella maggior parte dei paesi continui a essere debole, i mercati finanziari nel 2013 potrebbero registrare uno sviluppo positivo. Infatti, il progressivo ritorno della fiducia e il basso livello dei tassi di interesse possono creare le condizioni affinché gli investitori siano più propensi ad assumere rischi puntando al mercato azionario per ottenere dei rendimenti più alti, rileva la banca.

Neuer Inhalt Horizontal Line