Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 11.51 28 giugno 2018 - 11:51

Il 2017 è stato un buon anno per la maggioranza delle banche attive in Svizzera: il loro utile netto complessivo è salito del 23,5% rispetto all'anno precedente, a 9,8 miliardi di franchi.

A causa dell'accresciuta regolamentazione diversi istituti sono tuttavia stati costretti ad esternalizzare determinati compiti, ciò che ha comportato un forte calo degli effettivi, rileva la Banca nazionale svizzera (BNS).

L'utile operativo delle 253 banche (otto in meno del 2016) è perfino cresciuto del 43,1% a 11,3 miliardi. Nelle operazioni su interessi i ricavi lordi si sono attestati a 24 miliardi (-0,1 miliardi), in quelle in commissione e da prestazioni di servizi a 21,7 miliardi (+0,8) e in quelle di negoziazione a 7,7 miliardi (+1,6).

Gli effettivi, in equivalenti a tempo pieno, sono scesi dell'8,6% a 110'413; in Svizzera risulta una contrazione del 7,7% a 93'554, all'estero del 13,4% a 16'858.

