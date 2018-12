Bangkadesh: la premier Hasina verso una larga vittoria

La premier del Bangladesh Sheikh Hasina si avvia a conquistare una larga vittoria alle elezioni che si sono tenute oggi nel Paese tra scontri, violenze, intimidazioni e vittime. A diffondere i primi risultati parziali è stata la tv Channel 24.

A capo del governo da dieci anni, Sheikh Hasina, 71 anni, ottiene così il suo quarto mandato alla guida dell'esecutivo.

Secondo i primi voti scrutinati, la Awami League, la Lega del popolo bengalese, di cui Hasina è la leader, ha ottenuto 29 dei 300 seggi del Parlamento contro nessuno dell'opposizione, riferisce Canale 24 che raccoglie i risultati dello scrutinio sull'intero territorio.

Il voto, che si è chiuso alle 16 ora locale, è stato segnato dalle violenze in diverse zone del Paese, con 16 morti accertati, a causa degli scontri tra i sostenitori della Awami League e quelli del partito nazionalista del Bangladesh, all'opposizione che peraltro ha denunciato diverse frodi.

La premier è molto popolare grazie a un periodo di forte crescita economica e per aver liberato il Bangladesh della sua immagine di nazione indigente e colpita da tutte le calamità del mondo. Il Paese ha anche accolto le centinaia di migliaia di Rohingya in fuga dalla Birmania. Ma i suoi critici descrivono la leader come una autocrate che ha represso l'opposizione con centinaia di arresti di massa dei dissidenti, sparizioni forzate e leggi draconiani che hanno messo la museruola alla stampa.

