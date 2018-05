Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 maggio 2018 18.51

Nell'ambito di una offensiva governativa contro i trafficanti di droga avviata il 4 maggio scorso, forze speciali del Bangladesh hanno arrestato oggi oltre 100 persone sospette in un campo profughi del quartiere Mohammadpur di Dacca.

Lo riferisce il portale di notizie BdNews24.

All'alba reparti del Battaglione di azione rapida (Rab) hanno fatto irruzione nel 'Geneva Camp', un accampamento che ospita migliaia di 'Bihari', popolazione musulmana di origine pachistana e di lingua urdu, perquisendo le abitazioni e procedendo agli arresti di sospetti trafficanti di droga.

L'operazione contro il narcotraffico voluta dalla premier Sheikh Hasina ha suscitato però molte polemiche e la principale forza di opposizione, il Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), ha sostenuto che "la pretesa lotta alla droga non è altro che un pretesto per eliminare decine di nostri militanti in tutto il Paese".

Da parte sua il quotidiano The Daily Star ha sostenuto oggi che altri nove sospetti narcotrafficanti sono stati uccisi nelle ultime ore in varie parti del Bangladesh, con un bilancio complessivo di 72 persone uccise nelle ultime tre settimane.

