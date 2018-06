Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

12 giugno 2018 - 10:26

Lo scrittore ed editore bengalese Shahzahan Bachchu è stato ucciso ieri pomeriggio nel suo villaggio natale di Kakaldi da quattro uomini armati giunti sul posto su due motociclette. Lo riferisce oggi il portale di notizie BdNews24.

Bachchu, 55 anni, era editore del settimanale 'Amader Bikrampur' ed in passato era stato segretario generale del distretto di Munshiganj del Partito comunista del Bangladesh (Cpb).

Il sovrintendente aggiunto della polizia distrettuale, Asaduzzaman ha indicato che l'uomo, ripetutamente colpito, è morto sul colpo ed il suo corpo è stato trasferito in ospedale per l'autopsia.

Mazharul Islam, già presidente dell'Associazione degli editori del Bangladesh, ha sottolineato che "Bachchu era una persona per bene" e che una sua casa editrice aveva pubblicato opere di noti poeti bengalesi quali Mirmalendu Goon e Mahadev Saha.

L'attacco non è stato per il momento rivendicato ma dal febbraio 2015, quando fu ucciso Avijit Roy vicino ad una Fiera del Libro di Dacca, numerosi scrittori laici, blogger ed attivisti sociali hanno perso la vita in attentati di sospetti militanti islamici.

