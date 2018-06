Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 giugno 2018 17.52

La tradizionale escursione in onore del corpo diplomatico quest'anno ha avuto carattere ambientale e artistico, con cornice il canton Friburgo nei due casi. Protagonista assoluto è stato il barbagianni.

La principale meta dell'escursione infatti è stata una fattoria di Bösingen, scelta perché offre un habitat a questi uccelli, tema tanto più interessante in quanto questi rapaci apprezzati dagli agricoltori sono al centro di un progetto della diplomazia scientifica nel Medio Oriente, indica una nota odierna della Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno.

Il professor Alexandre Roulin dell'Università di Losanna, fra i più importanti ornitologi del ramo, ha informato sul progetto "Barn Owls Know no Boundaries" (i barbagianni non conoscono frontiere), fra i cui obiettivi figura anche quello di rafforzare il dialogo scientifico tra israeliani e palestinesi. Sono diverse le rappresentanze svizzere nella regione che sostengono il progetto dal profilo diplomatico e politico. Il presidente della Confederazione Alain Berset lo ha apprezzato come esempio di impegno globale della società civile svizzera.

Il corpo diplomatico ha anche visitato le "macchine poetiche" di Jean Tinguely (1925-1991) e le sculture "Nana" di Niki de Saint Phalle (1930-2002) nel capoluogo cantonale. All'escursione ha preso parte anche il consigliere federale Ignazio Cassis, capo del Dipartimento federale degli affari esteri. Gli ambasciatori sono stati accolti anche dai rappresentanti del Cantone di Friburgo.

