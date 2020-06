Il capo negoziatore dell'Ue per la Brexit Michel Barnier (foto d'archivio)

"Alla fine di questa settimana di negoziati la mia responsabilità come negoziatore è di dire la verità: non ci sono stati progressi significativi". Lo ha detto Michel Barnier, capo negoziatore Ue per la Brexit.

"Sulla pesca il Regno Unito non ha mostrato la volontà di dimostrare interesse ad nuovo approccio", ha aggiunto Barnier, come sul cosiddetto "level playing field", ossia l'allineamento normativo invocato da Bruxelles contro i rischi di concorrenza commerciale sleale, sul quale "non abbiamo realizzato alcun progresso".

"Sulla governance del futuro partenariato restiamo ancora lontani", mentre sulla "cooperazione di polizia e giudiziaria abbiamo avuto una discussione positiva su alcuni punti ma restano da fare ancora importanti riflessioni", ha aggiunto Barnier.

"Chiediamo il rispetto della dichiarazione politica", ha aggiunto.

Il Regno Unito registra "toni positivi", ma solo "progressi limitati" nei negoziato sulle relazioni future post Brexit con l'Ue, dopo il quarto round di trattative in video collegamento, ha affermato da parte sua il capo negoziatore britannico David Frost in risposta a Michel Barnier, notando che il formato digitale dei colloqui ha ormai raggiunto i suoi "limiti" e che occorre "accelerare".

Londra ribadisce peraltro la sua posizione ferma rispetto alle richieste di Bruxelles in materia di pesca e "sul cosiddetto level playing field".

