Il mercato del lavoro svizzero si è mostrato dinamico anche nel quarto trimestre del 2018.

Secondo il barometro di Adecco, nel periodo in esame il numero delle offerte d'impiego è risultato in crescita dell'8% su base annua e del 2% nel raffronto con il trimestre precedente. Sull'intero 2018 il valore medio del Job Index ha segnato una progressione del 6%, il più forte incremento su base annua dal 2014.

Nell'ultimo trimestre l'aumento più consistente, pari al 23% annuo, è stato registrato nelle professioni manageriali e organizzative. Trend analogo anche per la tecnologia dell'informazione, con un'accresciuta richiesta di elaboratori di software pari al 17%. Nelle professioni dell'insegnamento e dei servizi pubblici le offerte di lavoro sono aumentate del 15%: la tendenza, afferma Adecco, è dovuta all'aumento del numero di bambini in età scolare.

Per aree geografiche, il numero di annunci è salito nel quarto trimestre del 18% nella regione del Lemano e del 14% nella Svizzera orientale e nell'Espace Mittelland. In altre regioni, come la Svizzera nordoccidentale (+4%), l'area di Zurigo (+4%) e la Svizzera centrale (+3%), la crescita è stata relativamente modesta. Il Ticino non viene considerato nell'inchiesta.

