Le prospettive per l'economia svizzera si stanno offuscando: il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) è tornato a scendere in aprile, dopo che in marzo vi era stata una ripresa.

In aprile l'indicatore si è attestato a 96,2 punti, 0,9 punti in meno del dato (rivisto da 97,4 a 97,1) di marzo. Il barometro rimane così chiaramente sotto alla media pluriennale, affermano gli specialisti del KOF in un comunicato odierno. Il valore reso noto rientra nel quadro delle previsioni degli specialisti interpellati dall'agenzia finanziaria Awp, che andavano da 96,0 a 98,0.

Il calo mensile - spiega il KOF - è da attribuire principalmente agli indicatori del settore manifatturiero. Anche quelli del ramo costruzioni sono in leggera contrazione. I segnali per i consumi privati nonché per i settori bancario e assicurativo sono pressoché invariati. Le prospettive per gli altri fornitori di servizi, per il settore alberghiero e della ristorazione, nonché per la domanda estera sono invece leggermente migliori rispetto al mese precedente.

Neuer Inhalt Horizontal Line