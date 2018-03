Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 febbraio 2018 9.49 28 febbraio 2018 - 09:49

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico presenta il suo barometro come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia.

Le prospettive per l'economia svizzera sono favorevoli.

In febbraio il barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) si è attestato a 108,0 punti, segnando una crescita di 0,4 punti rispetto al dato (rivisto da 106,9 a 107,6) di gennaio.

Dopo il calo del mese scorso l'indicatore si è così stabilizzato su un livello chiaramente superiore alla media di lungo periodo, scrive il KOF in un comunicato odierno. Nell'immediato futuro sono quindi da attendersi tassi di espansione dell'economia elvetica superiori alla media.

Nel mese in rassegna i più importanti impulsi positivi sono arrivati dal settore della costruzione e, in secondo luogo, dal turismo e dai consumi interni. La dinamica è praticamente immutata per quanto riguarda i rami della finanza e dell'esportazione. I segnali provenienti dall'industria sono invece negativi.

Quest'ultimo dato è dovuto soprattutto al comparto delle macchine. Si rasserena per contro la situazione per l'industria elettrica e della carta. Anche il segmento del legno e dei tessili mostra un po' più di ottimismo.

Il dato del barometro pubblicato oggi si trova nella fascia alta delle previsioni degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria Awp, che scommettevano su valori compresi fra 104,0 e 109,0 punti.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico presenta il suo barometro come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende 273 sottoindicatori.

Neuer Inhalt Horizontal Line