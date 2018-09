Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 settembre 2018 8.29 19 settembre 2018 - 08:29

Barry Callebaut, il più grande produttore al mondo di alimenti a base di cacao e cioccolato, ha annunciato oggi un accordo di fornitura a lungo termine con la Burton's Biscuit Company e la sua intenzione di aumentare la capacità di produzione in Gran Bretagna.

Burton's Biscuit Company, secondo produttore di biscotti nel Regno Unito, fornirà oltre 12'000 tonnellate all'anno di cioccolato e composti al gigante zurighese, indica quest'ultimo in un comunicato odierno. L'operazione dovrebbe venir conclusa entro la fine del 2018 e sarà soggetta all'approvazione delle autorità competenti. Barry Callebaut non ha fornito dettagli a livello finanziario.

L'azienda con sede a Zurigo potrebbe inoltre acquistare gli impianti di produzione di cioccolato dello stabilimento di Moreton, nei pressi di Liverpool, di proprietà della Burton's Biscuit Company. Tutti i dipendenti attualmente impegnati in questo sito dovrebbero dunque passare sotto il libro paga di Barry Callebaut al termine dell'operazione. Stando al comunicato, l'obiettivo è di estendere le attività di produzione del gruppo zurighese in Gran Bretagna, che rappresenta uno dei maggiori mercati del settore in Europa.

"Questa operazione è un eccellente esempio del potere dei partenariati e dell'esternalizzazione - o outsourcing - a lungo termine. È inoltre un segnale chiaro del nostro impegno a sostenere la crescita delle nostre attività nel mercato britannico", indica il CEO di Barry Callebaut, Antoine de Saint-Affrique, citato nel comunicato.

Settimana scorsa Barry Callebaut ha finalizzato un piano d'investimento di circa 30 milioni di dollari (29,1 milioni di franchi) per tre siti di produzione in Canada e negli Stati Uniti.

