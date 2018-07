Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 luglio 2018 8.09 13 luglio 2018 - 08:09

Malgrado un aumento delle vendite in termini di volume (+6,9% a 1,51 milioni di tonnellate), il fatturato di Barry Callebaut è risultato essere in calo - dello 0,2% a 5,18 miliardi di franchi (-2,4% in moneta locale) - nei primi nove mesi dell'esercizio 2017/18.

Ciò è dovuto al calo del costo delle materie prime, ha spiegato il più grande produttore al mondo di prodotti a base di cacao e cioccolato.

