Crescita modesta per Barry Callebaut nel primo trimestre dell'esercizio 2018/2019

Il leader mondiale nella produzione e trasformazione di alimenti a base di cioccolato e cacao, Barry Callebaut, ha registrato nel primo trimestre dell'esercizio in corso 2018/2019 una crescita, anche se non così sostenuta come un anno fa.

I volumi di vendita nel periodo settembre-novembre sono aumentati dell'1,7% a 542'109 tonnellate. Il fatturato è progredito dello 0,5% (del 3,7% in valuta locale) a 1,88 miliardi di franchi, ha comunicato oggi il gruppo.

I risultati sono inferiori alle attese degli analisti consultati dall'agenzia finanziaria Awp che si aspettavano un giro d'affari di 1,93 miliardi di franchi e volumi di vendita in crescita del 2,8%.

Il gruppo mantiene gli attuali obiettivi a medio termine fino al 2022 che prevedevano una crescita dei volumi di vendita annuale tra il 4 e il 6% e una progressione dell'Ebit più marcata in valuta locale.

