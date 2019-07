Tre persone sono state arrestate e 600 kg di cocaina sono stati sequestrati in maggio a Basilea nell'ambito di un'operazione internazionale contro trafficanti balcanici. Questi hanno trasportato la droga dal Sudamerica utilizzando un aereo privato.

A Hong Kong sono stati confiscati altri 421 kg, portando il totale a oltre una tonnellata. In Svizzera, Croazia, Repubblica ceca, Serbia e Slovenia sono inoltre stati confiscati due milioni di euro in contanti e oltre un milione di euro in beni di lusso quali orologi di alta gamma e veicoli, riferisce Europol in un comunicato odierno.

Complessivamente le persone finite in carcere nell'ambito dell'operazione "Familia" sono 16. Undici arresti sono stati effettuati a in Europa - Croazia, Repubblica ceca, Serbia e Svizzera - e cinque a Hong Kong. A Basilea è tra l'altro stato arrestato, grazie a operazioni di osservazione francesi, uno dei capobanda, mentre un altro è stato fermato in Croazia.

