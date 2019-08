Un 27enne si è appropriato di una asfaltatrice ieri sera a Basilea e ha percorso alcune strade in parte in contromano, danneggiando otto vetture parcheggiate. Ha poi finito la sua escursione urbana rimanendo fermo in mezzo a un viale, sui binari del tram.

Non è chiaro come il giovane sia riuscito a impossessarsi delle chiavi per far partire la macchina, sottratta in un cantiere intorno alle 20.30, ha indicato la polizia cantonale. Gli agenti hanno anche effettuato un test dell'alcol, che è però risultato negativo. La linea del tram e il traffico privato sono rimasti bloccati per circa un'ora.

