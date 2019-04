Basilea, in servizio le Tesla della polizia

Da questo weekend la polizia di Basilea comincerà a usare automobili Tesla per i servizi di pattugliamento. Inizialmente saranno due i bolidi elettrici in servizio, sui sette acquistati in totale.

Le Tesla X-100 D appositamente modificare per le forze dell'ordine basilesi erano state consegnate già lo scorso dicembre, ma solo ora è finito l'addestramento degli agenti che le utilizzeranno, ha comunicato oggi il Dipartimento di polizia del Canton Basilea Città.

Oltre a questo nel frattempo è stato pubblicato il rapporto dell'autorità per la protezione dei dati sui questi veicoli altamente tecnologici. Vi era il timore che le Tesla raccogliessero troppe informazioni.

Secondo la nota odierna, la polizia ha accolto le otto raccomandazioni formulate e non ci sono quindi più ostacoli per l'utilizzo delle Tesla. Uno dei suggerimenti riguarda ad esempio l'utilizzo si una carta SIM di un operatore svizzero al posto di quella fornita dalla stessa Tesla.

In totale la polizia ha già a disposizione tre veicoli, ma uno rimarrà al momento in garage come riserva. Gli altri quattro dovrebbero arrivare a Basilea entro fine anno.

Fino ad ora la polizia basilese utilizzava automobili Mercedes. Le Tesla, con un prezzo di circa 140'000 franchi, sono di 50'000 franchi più care rispetto a possibili modelli diesel utilizzabili. Le autorità sono però state convinte dall'efficienza e dalla protezione dell'ambiente.

L'acquisto dei veicoli elettrici ha provocato diverse polemiche, in particolare perché non è stata indetta alcuna gara d'appalto. Timori erano stati avanzati anche per la sicurezza dei dati, visto che le Tesla sono zeppe di sensori, microfoni e telecamere che raccolgono ininterrottamente un'infinità di informazioni.

