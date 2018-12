Basilea: uomo muore a posto di polizia

Un uomo è morto questa mattina in un posto di polizia di Basilea. Era stato poco prima preso in custodia. Le circostanze del decesso non sono ancora chiare.

La polizia è stata chiamata verso le 8.45 in quanto l'inquilino di un'abitazione faceva baccano nel suo appartamento e gettava oggetti dal balcone, ha comunicato oggi pomeriggio la polizia cantonale di Basilea Città.

Gli agenti giunti sul posto hanno tentato di calmare l'uomo - un afghano di 54 anni - ma quest'ultimo li ha aggrediti. I poliziotti hanno quindi chiamato una pattuglia di rinforzo.

Questa è riuscita ad entrare attraverso una finestra nell'appartamento, in parte allagato e danneggiato, a catturare l'uomo e a portarlo al posto di polizia dove il 54enne è improvvisamente collassato.

Nonostante gli agenti abbiano fornito i primi soccorsi e abbiano tentato di rianimarlo fino all'arrivo del medico di emergenza, l'uomo è morto, precisa il comunicato.

La polizia criminale e l'istituto di medicina legale indagano sulle circostanze della morte.

