Niente fusione degli ospedali cantonali di Basilea Città e Basilea Campagna: il progetto risulta bocciato in seguito al "no" che si delinea a Basilea Città, dove il 55% dei voti per corrispondenza sono contrari alla fusione.

I votanti dovrebbero invece accogliere un secondo accordo intercantonale per una maggiore collaborazione ospedaliera fra i due cantoni. Per il successo dell'operazione era tuttavia necessaria l'approvazione dei due accordi in entrambi i cantoni.

Se l'operazione fosse andata in porto i nosocomi pubblici dei due cantoni sarebbero stati riuniti nella società anonima dell'"Ospedale universitario del nord-ovest". Nessuno degli ospedali interessati sarebbe stato chiuso, ma in molti casi ci sarebbe stata una nuova ripartizione dei compiti e una riduzione dei posti-letto.

I responsabili dei due dipartimenti della sanità avevano calcolato risparmi dell'ordine di 70 milioni di franchi l'anno. I sindacati temevano invece la soppressione di 600 impieghi su un totale di 8300 posti a tempo pieno.

