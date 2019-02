Le esportazioni di armi svizzere a destinazione del Libano sono da subito sospese.

La decisione è stata presa, indica una nota odierna della Segreteria di stato dell'economia (SECO), dopo che una ispezione in loco non ha permesso di localizzare tutte le armi (pistole e fucili di piccolo calibro) frutto di una fornitura risalente al 2016.

Secondo la SECO, che si è consultata con il capo del dipartimento dell'economia e con i servizi competenti in seno al Dipartimento federale degli affari esteri e della difesa, "oggi il rischio che in Libano il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato è alto".

Finora nei confronti del paese mediorientale è stata applicata una prassi restrittiva: la SECO ha autorizzato esclusivamente le forniture di armi alle unità incaricate della protezione dei dignitari (p. es. scorta presidenziale).

La domanda relativa all'esportazione delle 40 armi di piccolo calibro - 10 fucili d'assalto e 30 pistole - è stata autorizzata nel 2016. Con una dichiarazione di non riesportazione il destinatario finale si era impegnato a non trasferire le armi senza il consenso scritto della Svizzera e a consentire le verifiche in loco da parte delle autorità elvetiche. Da un controllo eseguito nel marzo 2018, "alla fine è stato possibile ispezionarne soltanto nove".

Neuer Inhalt Horizontal Line