In cella da solo e sei mesi di isolamento diurno. È il trattamento carcerario che, a quanto ha appreso l'agenzia di stampa italiana Ansa, sarà riservato all'ex terrorista Cesare Battisti, il cui arrivo a Roma è previsto a breve.

Subito dopo l'atterraggio dell'aereo con a bordo Battisti, questi sarà trasferito nel carcere di Rebibbia e collocato nel circuito di alta sicurezza riservato ai terroristi. Ma non potendo in questa fase condividere l'ambiente detentivo con altri soggetti, ci sarà per lui una sistemazione ad hoc. Inoltre dovendo scontare la pena dell'ergastolo, sarà sottoposto per sei mesi ad isolamento diurno.

Neuer Inhalt Horizontal Line