Questo contenuto è stato pubblicato il 22 maggio 2018 21.23 22 maggio 2018 - 21:23

Per proteggere le frontiere della Baviera entreranno in azione, a partire dal 2 giugno, 1000 nuovi poliziotti di frontiera, dotati di nuovi equipaggiamenti e di droni per la sorveglianza dei confini.

Lo ha dichiarato oggi ad Erlangen il ministro degli interni bavarese, il cristiano-sociale Joachim Hermann.

Fino al 2023 il personale crescerà nella misura di 100 unità in più all'anno, ha spiegato Hermann. "La polizia di confine avrà veicoli per ogni tipo di terreno", ha proseguito il ministro della Baviera e "le auto di pattuglia saranno dotate di scanner mobili di impronte digitali e di droni che sorvoleranno i confini" ha dichiarato alla stampa.

Il Lander tedesco della Baviera confina con Svizzera, Austria e Repubblica Ceca.

